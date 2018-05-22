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Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с компанией Netflix, занимающейся производством и показом в интернете фильмов и телепередач.

44-й президент США и его жена будут снимать для Netflix фильмы и сериалы на самые разнообразные темы, в том числе, возможно, займутся документальным и научно-популярным кино, а также сериалами и экранизацией литературных произведений.

Специально для этого Обамы основали собственную компанию под названием Higher Ground Productions, которая и подписала контракт с Netflix.

Сообщается, что Обамы будут работать не только за кадром, но и в кадре. Вместе и по отдельности.

Представитель Netflix Тед Сарандос подтвердил факт подписания контракта. По его словам, Барак и Мишель Обама - одни из самых уважаемых и широко узнаваемых в мире публичных фигур, и у них есть уникальная возможность исследовать и отмечать истории людей, внесших значительный вклад в свою социальную группу - тех, кто стремится изменить мир к лучшему.

Фильмы, которые уже в ближайшем будущем планируется снять при участии бывшего президента США и его жены, будут доступны всем 125 миллионам подписчиков Netflix в 190 странах мира.

Сервис Netflix известен своими телесериалами, документальными и научно-популярными фильмами о различных сферах жизни.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com