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Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил экс-главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

По его словам, российская армия очень быстро учится на своих ошибках. При этом он подчеркнул способность России быстро сгруппировать армию, но не согласился, что НАТО на два шага отстает от РФ.

"Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса, — цитирует сообщение Бридлава РИА "Новости".

Источник: life.ru

Фото: flickr.com/Jonathan Lurie