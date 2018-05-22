Экс-главком НАТО: ни один генерал не хочет воевать с Россией (4)

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В мире | 22 мая 2018 года, 11:15

Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил экс-главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

По его словам, российская армия очень быстро учится на своих ошибках. При этом он подчеркнул способность России быстро сгруппировать армию, но не согласился, что НАТО на два шага отстает от РФ.

"Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса, — цитирует сообщение Бридлава РИА "Новости".

Источник: life.ru

Фото: flickr.com/Jonathan Lurie

Комментарии 4
Патриот 1 час назад
Россия, это Россия! Все до одного получали по зубам при нападении. Россию победить не возможно, там русский дух. Горжусь этой страной. Если кому-то это не доходит, рискните и увидите что от вас останется.
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>>>42 минуты назад
ай да заткнись ты уже,холуй натовский
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Latviešu Patriots1 час назад
Vienkārši neviens no NATO vadības nezina, ka lātvānijā ir divi ērgļi - Patriot un Latviešu Patriots, kas savas spējas bezjēdzīgi notriec mixnews. lv portālā.
Šie abi skrietu ar plinti frontes priekšgalā.
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