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Сотрудники Белого дома, которым время от времени приходится вести Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа, намеренно делают грамматические ошибки. Таким образом они пытаются копировать его стиль, сообщили Boston Globe знакомые с ситуацией источники.

Собеседник издания утверждает, что сотрудники Белого дома в случае необходимости готовят Трампу несколько вариантов сообщений, он их просматривает и отбирает один.

«Твиты, которые ему предлагают, написаны в его тоне. Всегда хочется сделать их так, чтобы они походили на его стиль», — сказал другой источник.

Секретари Трампа часто вставляют восклицательные знаки, «случайные слова» с большой буквы и используют «дробный синтаксис».

Ранее Дональд Трамп признавался, что пишет твиты, сидя в кровати, за завтраком или ланчем, а если сильно занят – диктует своим подчиненным.

Фото: flickr.com/Felix Josephat