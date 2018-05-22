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Госдума России во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией таких государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией этих стран, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Фото: flickr.com