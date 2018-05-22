Европейских школьников могут обязать учить два иностранных языка (5)

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В мире | 22 мая 2018 года, 15:11

Еврокомиссия предлагает, чтобы все выпускники среднеобразовательных школ в странах-членах Евросоюза владели не одним, как сегодня, а минимум двумя иностранными языками.

Это является составной частью предложенного Еврокомиссией проекта создания к 2025 году общеевропейского образовательного пространства, сообщил во вторник еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.

"Мы предлагаем меры для обеспечения того, чтобы все дети в ЕС могли с раннего возраста иметь доступ к квалифицированному образованию… Мы вносим на обсуждение инициативу по улучшению преподавания и изучения языков. Наша конечная цель в том, чтобы все люди могли по завершении среднего образования говорить, кроме родного, как минимум, на двух (иностранных) языках", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Наврачича, речь идет "о гораздо большем, чем изучение английского в качестве базового языка".

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
1 час назад
Да-да-да!!!Вторым обязательно должен быть ЛАТЫШСКИЙ!!!!!!!
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Логика35 минут назад
По логике: латышский язык в Латвии государственный, и его надо знать. Если этот язык нужно учить, то это отдельный предмет (Уроки латышского языка), значит школьник должен выучить этот язык, чтоб понимать другие предметы на латышском. И так: где логика у шадуриков? Если школьник не знает латышского, как он сможет выучить и знать другие предметы на латышском? Вот тут у шадуриков логика напрочь отсутствует, как впрочем и мозг, в котором помещается только русофобия.
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так так49 минут назад
правильно.
нужно заботится за ранее о рабочей силе из лимитрофоф.
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