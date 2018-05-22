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Межпланетный исследовательский зонд Juno отправил на Землю новые снимки самой крупной планеты Солнечной системы — Юпитера, полученные в "естественном" цветовом диапазоне во время последнего сближения.

Уникальные снимки в высоком разрешении уже опубликованы агентством NASA.

На новых фотографиях Юпитера отчетливо видно знаменитое Большое Красное Пятно — вихревой поток, постоянно "путешествующий" по поверхности планеты. Уникальные снимки удалось получить в тот момент, когда зонд начал постепенно удаляться от планеты.

Новые снимки, как отмечают в НАСА, позволяют сравнить гигантскую бурю с другими ураганами, бушующими на Южном полюсе планеты, и провести масштабные исследования их параметров и других особенностей, связанных с их формированием.

Историк: life.ru

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran