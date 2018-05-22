Европа рассмотрит продление санкций по Крыму (24)
В мире | 22 мая 2018 года, 16:39
Рабочая группа Совета ЕС рассматривает проект о возможном продлении санкций по Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на повестку заседания.
По словам источника, решение о продлении или внесении любых поправок в санкции должно быть принято советом единогласно к 23 июня. 14 мая Евросоюз добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму.
Ограничительные меры ЕС запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, а также оказывать туристические услуги. Об этом сообщает Рамблер.
Фото: flickr.com
Источник: news.rambler.ru
А рассматривать можно десятилетиями.
И Европу задрал уже Вашингтон. Во имя благополучия дяди Сэма, нести убытки.А зачем это?
Немецкий бизнес так же там прилично представлен.
Да, как там гарумзиме? Опять не научился?