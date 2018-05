В мире |

В Пакистане из-за аномальной жары за три дня погибли 65 человек, сообщает CNN. В понедельник, 21 мая, температура воздуха в городе Карачи на юге страны достигла +44 °C.

Как отмечается, обычно в мае воздух прогревается до +35 °C.

Снижение температуры, по данным синоптиков, ожидается только в середине июня.

В 2015 году из-за аномальной жары погибли не менее 1300 человек.

Ранее сообщалось, что около 70 человек погибли в Индии из-за бури.

