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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать дипломатических представителей Соединённых Штатов из страны.Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Venezuela's Maduro orders expulsion of US diplomatic representative — AFP news agency (@AFP) May 22, 2018

По данным Associated Press, данное решение принято в связи с подозрением дипломатов в сговоре против венесуэльского правительства.

Ранее глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена официально объявила Николаса Мадуро президентом Венесуэлы на 2019—2025 годы.