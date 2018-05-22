Президент Венесуэлы поручил выслать из страны диппредставителей США (5)
В мире | 22 мая 2018 года, 21:21
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать дипломатических представителей Соединённых Штатов из страны.Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Venezuela's Maduro orders expulsion of US diplomatic representative— AFP news agency (@AFP) May 22, 2018
По данным Associated Press, данное решение принято в связи с подозрением дипломатов в сговоре против венесуэльского правительства.
Ранее глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена официально объявила Николаса Мадуро президентом Венесуэлы на 2019—2025 годы.
Источник: Russia Today
Сильный характер.
А ты? А ты обслуживающий персонал.
такая вот разница...