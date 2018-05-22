Президент Венесуэлы поручил выслать из страны диппредставителей США (5)

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В мире | 22 мая 2018 года, 21:21

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать дипломатических представителей Соединённых Штатов из страны.Об этом сообщает AFP.

По данным Associated Press, данное решение принято в связи с подозрением дипломатов в сговоре против венесуэльского правительства.

Ранее глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена официально объявила Николаса Мадуро президентом Венесуэлы на 2019—2025 годы.

Источник: Russia Today
Комментарии 5
держи пять Мадуро1 час назад
Молодец мужик.
Сильный характер.
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...1 час назад
Он хозяин своей земли.
А ты? А ты обслуживающий персонал.
такая вот разница...
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Urfin52 минуты назад
ну ты то даже собственной заднице не хозяин ))) Даже в радужных ваших отношениях над тобой доминирует харчок )))
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