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Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в европейском парламенте из-за скандала с утечкой личных данных пользователей и "вмешательством России в выборы", сообщает The Guardian.

Цукерберг извинился в Европарламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных.

Mark Zuckerberg to European Parliament: "We haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well.



"...We didn't take a broad enough view of of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it." https://t.co/xRl338pYR7 pic.twitter.com/oNUXY9NfME — ABC News (@ABC) May 22, 2018

«В 2016 году мы не смогли достаточно быстро выявить российское вмешательство в президентские выборы в США на Facebook. В то время мы были более сконцентрированы на том, чтобы противостоять более традиционным угрозам, таким как фишинг (кража пользовательских данных. — РБК) и вредоносное программное обеспечение. Мы были недостаточно готовы к скоординированным операциям по дезинформированию», — заявил Цукерберг в Брюсселе, в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Однако, подчеркнул глава Facebook, с тех пор компания, исходя из полученного опыта, повысила готовность к подобным угрозам. «Мы приняли ряд значимых мер для того, чтобы защитить выборный процесс, затруднив проведение подобных атак на Facebook», — заявил Цукерберг.

"I'm sorry": Facebook chief Mark Zuckerberg apologised to the European Parliament and said the social media giant is taking steps to prevent a repeat of a massive breach of users' personal data https://t.co/BbxcLBW8hY pic.twitter.com/gEkJ7Gvkzx — AFP news agency (@AFP) May 22, 2018

По его словам, у соцсети уже есть примеры успешного противодействия вмешательству в выборы: глава Facebook назвал выборы президента во Франции, выборы в бундестанг в Германии и выборы 2017 года в американском штате Алабама.

Цукерберг пояснил, что для того, чтобы сделать выборы более прозрачными, Facebook работает с органами власти. Еще одним направлением противодействия пропаганде и дезинформации стали новые технологии. Соцсеть подключила искусственный интеллект к удалению фейковых аккаунтов, распространявших дезинформацию. Во время французских президентских выборов весной 2017 года, по словам Цукерберга, было удалено 30 тыс. фейковых страничек пользователей.

Социальная сеть в последние месяцы оказалась в центре скандала с фирмой Cambridge Analytica, получившей доступ к личным данным пользователей соцсети перед президентскими выборами в США в 2016 году. Причем сами пользователи не знали, что дали согласие на обработку такой информации.

Более того, компания сотрудничала с предвыборным штабом Трампа и помогала ему одержать победу над Хиллари Клинтон.​ Всего в распоряжении компании оказались данные более чем о 80 млн человек.

Публикации об утечке информации пользователей привели к началу нескольких расследований, в том числе в парламенте США и Европарламенте.

Стоимость акций компании Цукерберга на фоне скандала резко сократилась, а сама Cambridge Analitica подала на банкротство.

фото: flickr.com