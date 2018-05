В мире |

Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в европейском парламенте из-за скандала с утечкой личных данных пользователей и "вмешательством России в выборы", сообщает The Guardian.

Цукерберг извинился в Европарламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных.

Mark Zuckerberg to European Parliament: "We haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well.



"...We didn't take a broad enough view of of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it." https://t.co/xRl338pYR7 pic.twitter.com/oNUXY9NfME