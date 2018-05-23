Принц Гарри и его супруга впервые появились на публике после свадьбы
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теперь уже герцогиня Суссекса, впервые появились на официальном мероприятии после свадебной церемонии 19 мая.
Молодоженов увидели на приеме в саду Букингемского дворца. Принц Гарри выступал на мероприятии и рассмешил присутствующих комментарием о пчеле, которая вилась вокруг него.
"Эта пчела действительно меня достала", — произнес принц.
"Sorry, that bee really got me."— ITV News (@itvnews) 22 мая 2018 г.
Prince Harry struggles to give a speech at his father's 70th birthday party because of an irritating insect.
See all the pictures from Harry and Meghan's first public appearance as a married couple here: https://t.co/WPijXy6Ctw pic.twitter.com/XVLZYD4LgW
Прием в садах Букингемского дворца открывает череду мероприятий, посвященных наследнику британской короны — принцу Чарльзу. Они продлятся до ноября, когда Чарльз отметит 70-летний юбилей. На приеме присутствовало шесть тысяч гостей, большинство из которых представители благотворительных организаций.
Источник: life.ru