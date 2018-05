В мире |

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теперь уже герцогиня Суссекса, впервые появились на официальном мероприятии после свадебной церемонии 19 мая.

Молодоженов увидели на приеме в саду Букингемского дворца. Принц Гарри выступал на мероприятии и рассмешил присутствующих комментарием о пчеле, которая вилась вокруг него.

"Эта пчела действительно меня достала", — произнес принц.

"Sorry, that bee really got me."



Prince Harry struggles to give a speech at his father's 70th birthday party because of an irritating insect.



