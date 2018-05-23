Принц Гарри и его супруга впервые появились на публике после свадьбы

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В мире | 23 мая 2018 года, 08:22

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теперь уже герцогиня Суссекса, впервые появились на официальном мероприятии после свадебной церемонии 19 мая.

Молодоженов увидели на приеме в саду Букингемского дворца. Принц Гарри выступал на мероприятии и рассмешил присутствующих комментарием о пчеле, которая вилась вокруг него.

"Эта пчела действительно меня достала", — произнес принц.

Прием в садах Букингемского дворца открывает череду мероприятий, посвященных наследнику британской короны — принцу Чарльзу. Они продлятся до ноября, когда Чарльз отметит 70-летний юбилей. На приеме присутствовало шесть тысяч гостей, большинство из которых представители благотворительных организаций.

Источник: life.ru

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