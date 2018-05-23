Певца R. Kelly обвинили в сексуальных домогательствах
В мире | 23 мая 2018 года, 09:21
Музыканта Роберта Сильвестра Келли, более известного как R. Kelly, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, 20-летняя Фейт Роджерс подала иск к певцу в суд Манхэттена. Девушка обвиняет R. Kelly в сексуальном насилии и домогательствах.
Как отмечается, Роджерс утверждает, что Келли склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.
При этом представители Келли пока никак не прокомментировали эти обвинения.
Источник: gazeta.ru