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Музыканта Роберта Сильвестра Келли, более известного как R. Kelly, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 20-летняя Фейт Роджерс подала иск к певцу в суд Манхэттена. Девушка обвиняет R. Kelly в сексуальном насилии и домогательствах.

Как отмечается, Роджерс утверждает, что Келли склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.

При этом представители Келли пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Источник: gazeta.ru