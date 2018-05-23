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В Париже 22 мая, полиция задержала около 125 государственных служащих - участников протестов.

"В общей сложности 24 человека были арестованы непосредственно на демонстрации, а 101 человек – в средней школе Араго", – сообщили в полиции, передает AFP.

После разгона демонстрации десятки человек вошли в здание школы, откуда затем их увела полиция.

Всего на акции протеста вышло около 15 тысяч человек и они сопровождались насилием и короткими столкновениями. Демонстранты били витрины магазинов и автобусные остановки, бросали предметы в полицию.

В префектуре заявили, что полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.В ходе столкновений пострадали восемь демонстрантов и два полицейских.

По призыву девяти профсоюзов на улицы французской столицы вышли госслужащие, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, авиадистпетчеры. В числе прочего, демонстранты протестовали против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения.

Источник: korrespondent.net