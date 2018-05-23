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Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что каждое домохозяйство Великобритании потеряло около €1000 (£900) после проведения референдума по выходу страны из Европейского союза (ЕС). Об этом пишет The Guardian.

«Реальные доходы домохозяйств на £900 ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года, что представляет собой большую сумму денег», — сказал Карни.

Он также подчеркнул, что объем ВВП после "Брексита" оказался на 2% меньше прогноза, который был сделан до референдума.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что страна покинет таможенный союз Евросоюза.

Фото: flickr.com/Patrick Kenawy