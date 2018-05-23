Швеция выпустила инструкции на случай войны (3)

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В мире | 23 мая 2018 года, 12:24

Шведское агентство по гражданской защите населения (MSB) впервые с 1961 года разослало жителям страны брошюры (PDF) с рекомендациями на случай начала войны, терактов и других кризисных ситуаций. Власти призвали шведов запасаться хлебом, консервами, питьевой водой, макаронами и другими продуктами первой необходимости.

Шведские чиновники отправили более 4,7 млн брошюр, в которых подчеркивается, что подготовленное к любым кризисам население повышает возможности государства справиться с глобальными угрозами.

"Подумайте о том, как вы и люди вокруг вас будут справляться с ситуацией, при которой обычные государственные службы не будут работать", - говорится в брошюрах. В брошюре предусмотрены рекомендации на случай серьезных ЧП, природных катастроф и войны. В частности, на случай ЧП и нарушения работы общественных служб рекомендуется в специальном месте в доме сделать запасы воды, продуктов долгого хранения, иметь устройство для обогрева, коммуникации, которые бы позволили продержаться в изоляции.

Брошюра на 19 страницах включает в себя и информацию о том, как вести себя в случае терактов. К примеру, гражданам Швеции рекомендуется избегать скоплений людей и не звонить без нужды, чтобы не загружать телефонную сеть.

Более того, шведам советуют учиться распознавать фальшивую информацию, в частности проверять источник и задавать себе вопрос, является ли сообщение новостью или чьей-то точкой зрения. При этом прямой доступ к информации важен в случае экстремальных погодных явлений, кибератак и терактов, подчеркнули в MSB.

Последний раз подобные брошюры публиковались в 1961 году и касались главным образом военной ситуации. До сих пор рекомендации о том, куда обращаться в случаях ЧП, шведы могли найти в телефонных каталогах, отмечает РИА "Новости".

Источник: Newsru.com
Комментарии 3
Домовой30 минут назад
" призвали шведов запасаться хлебом, консервами, питьевой водой, макаронами и другими продуктами первой необходимости." В первую очередь пусть памперсы не забудут у себя горой складировать. А " бомба замедленного действия " у них уже давно находится в стране, а не снаружи, в виде " беженцев ".;)
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Саня1 час назад
Наверное, финнов или датчан боятся, как вы думаете, зароссийские зверьки?
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Patriot19 минут назад
Ar tàdu agresorvalsti Krieviju kaiminos, vienmèr ir jàbut gataviem uzbrukumam. Krievija savà vèsturè ir karojusi vai okupèjusi gandrìz visas savas kaiminvalstis
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