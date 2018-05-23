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На фоне эскалации конфликта с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести все совещания военно-политического кабинета правительства в секретный подземный бункер, в котором расположен национальный центр управления кризисными ситуациями.

Как передает NEWSru Israel, последние два совещания правительства в узком составе уже прошли в бункере. Ближайшие четыре совещания также должны пройти под землей.

По данным источников корреспондента "Хадашот 10" Барака Равида, причиной переноса совещаний на секретный объект стала борьба с утечкой информации. В блоге на Axios.com он отмечает, что сотрудники кабмина особенно опасаются утечек об операциях Израиля, связанных с Ираном и Сирией.

Доступ в бункер имеет очень ограниченное число лиц - к примеру, туда не могут попасть помощники министров; а чтобы добраться из места заседания в место, где есть мобильная связь, требуется около 15 минут.

В канцелярии главы правительства Израиля не комментируют данную информацию.

Напомним, 30 апреля Нетаньяху представил документы, которые, по его словам, подтверждают то, что Иран в тайне продолжает разрабатывать ядерное оружие. Все сведения, на основе которых продолжается разработка ядерного оружия, хранятся в секретном комплексе в районе Шорабад в Тегеране. Израильской разведке удалось раздобыть 55 тыс. страниц секретных документов и 183 компакт-диска с секретной информацией, заявил Нетаньяху, пообещав передать все эти сведения в ООН и МАГАТЭ.

Фото: flickr.com/World Economic Forum