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Социальная сеть Instagram представила новую функцию, позволяющую отключать сообщения пользователей, не отписываясь от них. Как обещает Instagram, обновление станет доступно в ближайшее время.

С новой функцией пользователь сможет отключить нежелательные или навязчивые сообщения в ленте. Автор нежелательных записей не будет уведомляться, что его публикации не отображаются в ленте.

«Отключенные» записи можно будет просмотреть в профиле пользователя и даже вернуть в ленту. Кроме обычных записей, отключить можно будет и публикации в Stories.

По данным Instagram, люди ежедневно проводят в этой социальной сети около 25 минут.

Фото: flickr.com/Hello Biscuiteers