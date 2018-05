В мире |

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена в британском городе Солсбери, заявила, что выздоровление было долгим и тяжелым. Об этом говорится в заявлении Юлии Скрипаль, которое приводит агентство Reuters.

ВИДЕО можно посмотреть ЗДЕСЬ

«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно тяжелым», — сказала Скрипаль. «Тот факт, что это было нервно-паралитическое вещество шокирует», — призналась она.

«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — добавила она. Пока же, по ее словам, она шаг за шагом пытается справиться с теми «разрушительными изменениями», которые ей приходится переживать как в физическом плане, так и в эмоциональном. Помимо этого, сообщила Юлия, она намерена помогать ухаживать за отцом до его полного выздоровления.

Reuters отмечает, что Юлия Скрипаль связалась с агентством через британскую полицию. Ее местонахождение агентство не называет.

Сообщается, что Скрипаль говорила на русском языке, а затем подкрепила свои слова аналогичным письменным заявлением, которые было представлено в двух вариантах – на русском и английском языках. На обоих заявлениях Скрипаль поставила свою подпись.

RT JurisAbramenko: Filmed this statement by #YuliaSkripal earlier today. “We are so lucky to have both survived this attempted assassination. Our recovery has been slow and extremely painful,” pic.twitter.com/BeZbPkUtoB