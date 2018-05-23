Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась с журналистами (3)

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В мире | 23 мая 2018 года, 20:21

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена в британском городе Солсбери, заявила, что выздоровление было долгим и тяжелым. Об этом говорится в заявлении Юлии Скрипаль, которое приводит агентство Reuters.

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«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно тяжелым», — сказала Скрипаль. «Тот факт, что это было нервно-паралитическое вещество шокирует», — призналась она.

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«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — добавила она. Пока же, по ее словам, она шаг за шагом пытается справиться с теми «разрушительными изменениями», которые ей приходится переживать как в физическом плане, так и в эмоциональном. Помимо этого, сообщила Юлия, она намерена помогать ухаживать за отцом до его полного выздоровления.

Reuters отмечает, что Юлия Скрипаль связалась с агентством через британскую полицию. Ее местонахождение агентство не называет.

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Сообщается, что Скрипаль говорила на русском языке, а затем подкрепила свои слова аналогичным письменным заявлением, которые было представлено в двух вариантах – на русском и английском языках. На обоих заявлениях Скрипаль поставила свою подпись.

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Источник: РБК
Комментарии 3
Саня9 минут назад
Посольские совсем ох.ели со своей помощью? Кому она нужна, мрази?
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Patriot11 минут назад
Zìmìgi, ka Jùlija atteicàs no savas dzimtenes Krievijas piedàvàtàs palìdzìbas. Tà lùk krievi tic savai dzimtenei.
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ха-ха-ха5 минут назад
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Комедия!
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