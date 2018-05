В мире |

Посольство России в Лондоне подозревает, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию удерживают в Великобритании против ее воли, передает РИА «Новости».

Представитель посольства заявил, что при всем уважении к частной жизни Юлии Скрипаль, ее видеообращение не избавляет британские власти от обязательств по международным консульским конвенциям.

«На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть основания подозревать обратное», — отметил сотрудник дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство обеспокоилось из-за условий, в которых содержится Юлия Скрипаль.

При этом в посольстве уточнили, что рады выздоровлению Юлии.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — заявил представитель посольства.

Ранее дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью. Она заявила о желании вернуться в Россию. Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.

RT JurisAbramenko: Filmed this statement by #YuliaSkripal earlier today. “We are so lucky to have both survived this attempted assassination. Our recovery has been slow and extremely painful,” pic.twitter.com/BeZbPkUtoB