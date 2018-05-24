Посольство России обеспокоилось из-за видеообращения Юлии Скрипаль (12)

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В мире | 24 мая 2018 года, 07:17

Посольство России в Лондоне подозревает, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию удерживают в Великобритании против ее воли, передает РИА «Новости».

Представитель посольства заявил, что при всем уважении к частной жизни Юлии Скрипаль, ее видеообращение не избавляет британские власти от обязательств по международным консульским конвенциям.

«На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть основания подозревать обратное», — отметил сотрудник дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство обеспокоилось из-за условий, в которых содержится Юлия Скрипаль.

При этом в посольстве уточнили, что рады выздоровлению Юлии.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — заявил представитель посольства.

Ранее дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью. Она заявила о желании вернуться в Россию. Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.

Источник: Газета.ru
Комментарии 12
Специалист2 часа назад
Попала деваха в жернова британских спецслужб. У них отсутствует всякое чувство жалости и элементарное сострадание. Бежать ей надо, да это будет не просто находясь в застенках у бритов, в их грязных, кровавых лапах.
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Nav sliktu nāciju, ir slikti cilvēki1 час назад
Люди добрые, зачем ви этомо нацистскому долбоебу отвечаете????? Неужели вы непонимаете, что он проплаченный тролль, с целью сеять ненависть, вызывая вас на ответ. Каждый ваш ответ на его блевотину - это как вода на его мельницу.
Будте умнее его - неотвечайте ему, нетрогайте гавно, потому что гавно само по себе не воняет, пока его нетрогать. Игнорируйте его, и он сам засохнет!
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Ж2 часа назад
6-я колонна пидарасов уже на службе!А вообще дело дрянь,почему не брифинг?Очередная подделка правды?Совести нет,у Ми6.
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