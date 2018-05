В мире |

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что решил создать сайт по оценке достоверности различных публикаций. Об этом он написал в твиттере.

«Собираюсь создать сайт, где пользователи смогут оценивать достоверность любой статьи и отслеживать по времени рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации», — отметил Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …