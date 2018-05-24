В мире |

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что решил создать сайт по оценке достоверности различных публикаций. Об этом он написал в твиттере.

«Собираюсь создать сайт, где пользователи смогут оценивать достоверность любой статьи и отслеживать по времени рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации», — отметил Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Также, по словам изобретателя, он думает назвать новый сервис Pravda.

В одном из твитов, посвященных этой теме, Маск выразил солидарность в отношении фейковых новостей с президентом США Дональдом Трампом.

«Каждый раз, когда кто-то критикует СМИ, СМИ кричат: «Ты просто как Трамп!» Думаете, почему он был избран? Потому что вам больше никто не верит», — отметил Маск.

Ранее СМИ сообщили, что Маск пообещал улучшить характеристики нового электрокара Tesla Model 3. Отмечалось, что компания планирует решить проблемы с автомобилем путем обновления программного обеспечения новой Tesla.

фото: flickr.com