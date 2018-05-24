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Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил, что личная страница президента США Дональда Трампа в Twitter является публичной площадкой, доступ которой должен иметь каждый гражданин страны. В связи с этим суд счел неконституционным блокировку главой государства отдельных пользователей в соцсети.

Иск против президента подали семь пользователей Twitter, которых Трамп заблокировал. В своей жалобе они назвали действия главы государства нарушением первой поправки к конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.

При этом, согласно постановлению суда, президент США не обязан отменять уже сделанные в его аккаунте блокировке. Как пояснила в своем решении судья, этого вердикта достаточно для того, чтобы добиться "изменения поведения" от Трампа и сотрудника Белого дома Дэна Скавина, отвечающего за соцсети.

Представитель Министерства юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, уже заявил, что ведомство несогласно с решением суда и, вероятно, будет опротестовывать его.

После инаугурации в январе прошлого года Трамп начал вести официальный президентский аккаунт в Twitter, но продолжил при этом публиковать сообщения на своей личной странице в микроблоге.

Источник: newsru.com