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Восемь кашалотов выбросились на берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии. Все млекопитающие погибли, сообщает газета New Zealand Herald.

Сотрудники департамента охраны природы назвали происшествие необычным и сообщили, что, когда люди добрались к месту происшествия, все кашалоты уже были мертвы.

Власти вызвали на место ветеринарного патологоанатома, чтобы попытаться определить причину массовой гибели животных.

Последний подобный случай в Новой Зеландии произошел на пляже Окленда в 2003 году, когда на берег выбросились 12 китов. А в данных о самом массовом зафиксированном случае сообщается, что в 1974 году на островах одновременно нашли тела 72 кашалотов.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com