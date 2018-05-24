В Новой Зеландии на берег выбросились восемь китов (1)
В мире | 24 мая 2018 года, 10:48
Восемь кашалотов выбросились на берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии. Все млекопитающие погибли, сообщает газета New Zealand Herald.
Сотрудники департамента охраны природы назвали происшествие необычным и сообщили, что, когда люди добрались к месту происшествия, все кашалоты уже были мертвы.
Власти вызвали на место ветеринарного патологоанатома, чтобы попытаться определить причину массовой гибели животных.
Последний подобный случай в Новой Зеландии произошел на пляже Окленда в 2003 году, когда на берег выбросились 12 китов. А в данных о самом массовом зафиксированном случае сообщается, что в 1974 году на островах одновременно нашли тела 72 кашалотов.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
Это говорит о том, что на Землю сбросили очередную партию зэков. Очень удобно на окраинах галактики выбрасывать неугодных, как бывало Британия вывозила каторжников в Австралию.
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