Илон Маск хочет создать сервис для борьбы с фейками (4)

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В мире | 24 мая 2018 года, 11:32

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" — написал предприниматель у себя в Twitter.

Он также запустил голосование с вопросом о необходимости такого ресурса. На момент публикации материала 88 процентов из более чем 68 тысяч проголосовавших посчитали подобную идею полезной.

Он добавил, что сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.

Источник: ria.ru

Комментарии 4
Alex1 час назад
Страна фэйк и Маск-банкрот из той же оперы...
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Виктор59 минут назад
Значит на Россию будет работать. Разоблачать ложь западних СМИ и спецслужб.
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KnowOur1 час назад
Чьи фейки будет отстаивать =)
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