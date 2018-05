В мире |

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" — написал предприниматель у себя в Twitter.

Он также запустил голосование с вопросом о необходимости такого ресурса. На момент публикации материала 88 процентов из более чем 68 тысяч проголосовавших посчитали подобную идею полезной.

Он добавил, что сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …