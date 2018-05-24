СМИ сообщили о переезде Романа Абрамовича в Израиль (5)

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В мире | 24 мая 2018 года, 12:23

Российский бизнесмен Роман Абрамович 24 мая переедет в Израиль, сообщает израильская газета Israel Hayom.

«На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации», — говорится в тексте издания.

Газета утверждает, что Абрамович строит «огромный дом» в районе Неве-Цедек в Тель-Авиве.

По законам страны, получить гражданство в Израиле могут евреи, их дети и внуки.

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Из-за этого он не попал на финал чемпионата Англии, в котором выиграл его футбольный клуб «Челси».

Источники британских СМИ утверждали, что Лондон требует от Абрамовича раскрыть источники происхождения его состояния. По их данным, виза будет выдана бизнесмену только в этом случае.

Фото: flickr.com/Thisday News

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 5
Patriot47 минут назад
No Krievijas sàk mukt pat Putina tuvàkie lìdzgaitnieki.
4
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корни35 минут назад
Тель - телец. Авив - ля вива, да здравствует.
2
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Эль Мюрид12 минут назад
Основной вопрос заключается в том, что будут делать турки с этим немалым количеством людей, которые уже не видят себя вне войны. При том, что в турецкой зоне оккупации "своих" боевиков порядка 40-50 тысяч человек. Логика с вывозом боевиков понятна: у сирийцев и шиитских про-иранских наемников слишком мало возможностей для уничтожения такого количества своих противников, поэтому вариант с предоставлением коридора был, наверное, единственно возможным, но, естественно, говорить о достижении результата можно только в плане возвращения (или захвата) территории. Хотя в любой войне главным является разгром армии противника и его организационных структур.
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