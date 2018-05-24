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Российский бизнесмен Роман Абрамович 24 мая переедет в Израиль, сообщает израильская газета Israel Hayom.

«На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации», — говорится в тексте издания.

Газета утверждает, что Абрамович строит «огромный дом» в районе Неве-Цедек в Тель-Авиве.

По законам страны, получить гражданство в Израиле могут евреи, их дети и внуки.

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Из-за этого он не попал на финал чемпионата Англии, в котором выиграл его футбольный клуб «Челси».

Источники британских СМИ утверждали, что Лондон требует от Абрамовича раскрыть источники происхождения его состояния. По их данным, виза будет выдана бизнесмену только в этом случае.

Фото: flickr.com/Thisday News