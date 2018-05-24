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"Боинг-777", выполнявший рейс MH17, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки "Бук", принадлежавшей 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил их Курска. К такому выводу пришла следственная группа, в которую входят представители пяти стран.

Представитель следователей на пресс-конференции рассказал, что точно установку "Бук", из которой был сбит самолет, удалось определить, благодаря ряду ее уникальных особенностей. Кроме того, следователям удалось снять отпечатки пальцев с ЗРК.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков". Однако представитель следственной группы отказался назвать имена возможных подозреваемых, ссылаясь на интересы следствия.

Во время пресс-конференции следователи обратились к свидетелям - служащим бригады, их родственникам и друзьям - с просьбой предоставить информацию, которая поможет расследованию.

Ранее о том, что ЗРК принадлежала российской 53-й бригаде, заявила международная группа расследований Bellingcat.

В феврале 2016 года Bellingcat представил, вероятно, свою самую сенсационную публикацию о гибели лайнера - "MH17: Потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады".

В этом докладе поименно называются все те, кто, по мнению Bellingcat, несет ответственность за принятие решения и запуск ракеты в пассажирский самолет: командир бригады, командир 2-го дивизиона, в состав которого могла входить пусковая установка. Командиры батарей и экипажей названы по именам и первым буквам фамилий.

Трагедия с "Боингом-777" произошла в небе над восточной Украиной в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа пришла к заключению, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух", пущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное.