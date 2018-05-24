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Самая пожилая жительница Великобритании Бесси Камм скончалась в городе Ротерем в возрасте 113 лет. Женщина не дожила шесть недель до своего 114-го дня рождения, сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что за годы жизни женщины на британском престоле сменилось пять монархов. Бесси Камм родилась в 1904 году, когда королем был Эдуард VII. После него монархами становились Георг V, Эдуард VIII, Георг VI и Елизавета II.

На вопрос о секрете ее долголетия женщина ранее говорила: «Тяжелая работа, знакомство с прекрасными людьми и хорошая еда. У меня также была замечательная профессия медсестры, но сегодня я бы уже не хотела этого делать — даже во имя всего чая в Китае».

Во время Второй Мировой войны миссис Камм работала в больнице Ричмонда в Северном Йоркшире. Она была известна тем, что была способна зашивать поверхностные раны на месте — ранее подобные травмы требовали поездок в больницу.

Титул самой пожилой британки Бесси Камм получила в ноябре 2016 года, когда скончался предыдущий рекордсмен Джек Мэнсфилд. До него самым старым человеком в Британии была Глэдис Хупер, которая, как и Камм умерла в возрасте 113 лет. Теперь старейше жительницей страны оказалась Олив Эвелин Бэр, которой 113 лет и 231 день.

Фото: dailymail.co.uk