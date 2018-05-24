В Еврокомиссии назвали США проблемой для ЕС (3)

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В мире | 24 мая 2018 года, 15:48

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что нынешняя американская администрация является «проблемой» для Европейского союза. Об этом сообщает EurActiv.

По словам Тиммерманса, в настоящее время администрация США является первой, которая хочет видеть Европу разделенной, а не единой.

«Это представляет реальную проблему для Европы», — подчеркнул Тиммерманс.

Он добавил, что в трансатлантических отношениях в настоящее оспариваются вопросы безопасности и торговли, которые считались неизменными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует провести встречу с представителями Евросоюза в ядерном соглашении с Ираном.

Фото: flickr.com/European Committee of the Regions

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Светлана36 минут назад
Так их, родимых! Тудыть их, болезных, Штаты-то эти!
Давай-ка уже, Европа-избушка-старушка, поворачивайся к Штатам задом, а к России передом!
Не хочу я втидорога американский газ, растудыть его, покупать!
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Patriot28 минут назад
Tie ir Kremla izplatìti meli par 3-4 reizes dàrgàku ASV dabas gàzi. Pat jùsu vadonis Putins preses konferencè pateica, ka ASV dabas gàze ir 25% dàrgàka par krievu, bet neatkarìgi enerģetikas sfèras eksperti pazinoja, ka cenu starpìba varètu bùt 10%.
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Patriot44 минуты назад
Mulķìbas, ASV ir vajadzìgi spècìgi sabiedrotie Eiropà, lai vienoti cìnìtos pret agresorvalsti Krieviju. Tie ir Kremla meli par ES un ASV domstarpìbàm. Jebkuras domstarpìbas bùs atrisinàtas, jo vienìgais Eiropas un mùsu valsts drosìbas garants ir ASV.
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