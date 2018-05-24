В Еврокомиссии назвали США проблемой для ЕС (3)
В мире | 24 мая 2018 года, 15:48
Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что нынешняя американская администрация является «проблемой» для Европейского союза. Об этом сообщает EurActiv.
По словам Тиммерманса, в настоящее время администрация США является первой, которая хочет видеть Европу разделенной, а не единой.
«Это представляет реальную проблему для Европы», — подчеркнул Тиммерманс.
Он добавил, что в трансатлантических отношениях в настоящее оспариваются вопросы безопасности и торговли, которые считались неизменными.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует провести встречу с представителями Евросоюза в ядерном соглашении с Ираном.
Фото: flickr.com/European Committee of the Regions
Источник: Газета.ru
Давай-ка уже, Европа-избушка-старушка, поворачивайся к Штатам задом, а к России передом!
Не хочу я втидорога американский газ, растудыть его, покупать!