Украина ввела санкции против российских СМИ (13)
В мире | 24 мая 2018 года, 17:36
Украинская сторона ввела санкции против российских СМИ. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, санкции будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали «Россия-24», «Первый канал», »НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие.
Ранее в Госдуме отреагировали на санкции Киева против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. В заявлении отмечается, что такие действия являются подавлением свободы слова и свидетельствуют о невозможности высказывать альтернативную точку зрения.
Источник: Газета.ru
Медным тазом накройся. От российской пропаганды очень помогает. А если еще при этом стучать по тазу молотком - и Киселев с Соловьвым не проскочат!
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что же такого в русской пропаганде есть, что ни одна медиа инстанция не может с ней конкурировать????? Вся планета бессильна. Может дело не вней?
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у этого проскочат, у него ночью путин через занавески с улицы на него смотрит,на пятом этаже,спать не дает,даже самодельные ставни не помогают.
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