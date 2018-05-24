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Восемь женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, ассистентка, которая работала на съемочной площадке фильма «Уйти красиво», обвиняет Фримена в непристойном поведении. По ее словам, актер постоянно задирал ей юбку и спрашивал, носит ли она нижние белье.

Как отмечается, еще несколько женщин, которые работали с актером на съемках фильма «Иллюзия обмана», также обвинили Фримена в домогательствах.

При этом в общей сложности 8 женщин рассказали телеканалу о домогательствах Фримена. А еще восемь женщин обвинили актера в «неприемлемом» поведении.

Ранее СМИ сообщили, что сводная внучка Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему убийце о сексуальной связи с дедом.

Сам актер, принес извинения за свои действия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я приношу извинения всем, кто почувствовал неудобство или унижение. Это никогда не было моей целью», — сказал Фримен.

По его словам, он «не тот человек, который будет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко».

Он также подчеркнул, что это может подтвердил «любой, с кем он работал».

Фото: flickr.com