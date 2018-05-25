Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном (5)
Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.
"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.
При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.
"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.
Источник: bbc.com
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Нее, там давно научились считать деньги.
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И даром не нужно.