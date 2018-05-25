Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном (5)

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В мире | 25 мая 2018 года, 07:24

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.

Источник: bbc.com

Комментарии 5
кот50 минут назад
А кто в этом сомневался?Верить америкосам и в частности рыжему клоуну-себя не уважать.Хоть и не питаю уважения к северокорейскому лидеру но ,думаю,он не допустить чтобы его растерзали или повесили.
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Патриот 13 минуты назад
Семь пятниц на неделе. Так скоро и Прибалтику сдаст, кому она нужна? От неё одни убытки, продаст России за бесценок освободившись от лишних затрат.
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Дух времени.10 минут назад
А зачем России пустая территория с остатками разбегающего населения?
Сюда нужно вкладывать бесконечными составами.
Нее, там давно научились считать деньги.
Забудьте.
И даром не нужно.
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