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Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.

Источник: bbc.com