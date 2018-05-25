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В США суд обязал компанию Samsung выплатить Apple 539 миллионов долларов за нарушение патентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Разбирательство между Samsung и Apple велось с 2011 года, однако решения судов не устраивали обе компании.

U.S. jury awards Apple $539 million in Samsung patent retrial https://t.co/M5kAT4VwaQ pic.twitter.com/LX2gAayI7b — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 24 мая 2018 г.

Отмечается, что в Apple рассчитывали получить один миллиард долларов. Но в итоге Samsung выплатит корпорации 533,3 миллиона долларов за нарушение патентов на промышленный образец и ещё 5,3 миллиона — за нарушение патентов на изобретение.

При этом в стане Samsung признавали свою вину, однако рассчитывали обойтись выплатой 28 миллионов долларов.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com