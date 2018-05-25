Суд обязал Samsung заплатить Apple 539 млн долларов
В мире | 25 мая 2018 года, 09:14
В США суд обязал компанию Samsung выплатить Apple 539 миллионов долларов за нарушение патентов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Разбирательство между Samsung и Apple велось с 2011 года, однако решения судов не устраивали обе компании.
U.S. jury awards Apple $539 million in Samsung patent retrial https://t.co/M5kAT4VwaQ pic.twitter.com/LX2gAayI7b— Reuters U.S. News (@ReutersUS) 24 мая 2018 г.
Отмечается, что в Apple рассчитывали получить один миллиард долларов. Но в итоге Samsung выплатит корпорации 533,3 миллиона долларов за нарушение патентов на промышленный образец и ещё 5,3 миллиона — за нарушение патентов на изобретение.
При этом в стане Samsung признавали свою вину, однако рассчитывали обойтись выплатой 28 миллионов долларов.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com