Украинский участник Евровидения: выступить в России - маму обидеть (17)
В мире | 25 мая 2018 года, 09:56
"Выступать в России — это все равно, что обидеть маму", заявил представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 певец Melovin.
Артист отметил, что его приглашали приехать в Россию и предлагали "сумасшедшие гонорары", однако певец постоянно отказывался.
"Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть" — сказал он в ответ на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о намерении поехать выступать в Россию.
Также певец уточнил, что был в Крыму еще до воссоединения полуострова с Россией.
Источник: ria.ru
Молодец,складно брешишь!Кому ты в России нужен,чучело?
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Хахол в своём репертуаре! Бешанный гонорар для него десять тысяч гривен придел. Набрехал и преподнёс как всегда красиво, по хохлядски.
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А ты чучело не знаешь про 4 мил. заробитчан с хохлостана?Или только на высеры ума хватает?
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