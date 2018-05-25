Не менее 15 человек пострадали из-за взрыва в Канаде
В мире | 25 мая 2018 года, 10:37
Как минимум 15 человек получили травмы в результате взрыва в одном из зданий канадского города Миссиссога в ночь на пятницу.
Информация о взрыве появилась около 22:30 четверга по местному времени. Врачи скорой помощи сообщили, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88— Tony Smyth (@LateNightCam) 25 мая 2018 г.
Причина взрыва пока не известна. Полицейские назвали инцидент "подозрительным", они не могут точно сказать, в какой части здания произошел взрыв и сколько людей находились внутри.
Город Миссиссога находится на побережье Атлантического океана рядом с Торонто.