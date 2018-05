В мире |

Как минимум 15 человек получили травмы в результате взрыва в одном из зданий канадского города Миссиссога в ночь на пятницу.

Информация о взрыве появилась около 22:30 четверга по местному времени. Врачи скорой помощи сообщили, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88