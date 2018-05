В мире |

Школьники из Великобритании начали публиковать шутки про бананы после того, как им попался странный вопрос на выпускном экзамене. Об этом сообщает The Mirror.

В одном из заданий GCSE по физике школьников попросили объяснить, почему люди должны использовать съедобный фрукт в качестве величины при определении дозы излучения.

«Бананы являются источником фонового радиоактивного излучения. Некоторые люди считают, что единица дозы излучения должна быть изменена с зиверта на банановый эквивалент. Предложите одну причину, по которой банановый эквивалент может помочь общественности стать более осведомленной о радиационном риске», — говорилось в вопросе.

Несмотря на то, что термин «банановый эквивалент» действительно используется сторонниками ядерной энергетики, школьников данное задание сильно позабавило. Пользователи сети начали придумывать и публиковать мемы с бананами.

#AQAPhysics when you know you failed so badly there's just no words left pic.twitter.com/Mlw25JooGG — meghna (@lonelycybersoul) 23 мая 2018 г.

«Когда ты знаешь, что провалился так сильно, что не осталось слов», - написала meghna.

The pain I went through in that physics triple paper must have been about 10000 Banana Equivalent Doses #AQAPhysics #aqa — Liam Horne (@lxxmhxrnx) 23 мая 2018 г.

«Боль, которую я испытал во время трехстраничного теста по физике, должна быть около 10000 единиц в банановом эквиваленте», - добавил Liam Horne.

Многие школьники решили оставить негативные комментарии экзаменационному совету Assessment and Qualifications Alliance (AQA), который составлял вопросы для теста.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

<

p lang="en" dir="ltr">Me: works really hard to learn the physics spec

Aqa: why should we measure radiation in bananas ???????

Фото: lenta.ru