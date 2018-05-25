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Австралия и Нидерланды официально заявили об ответственности России за крушение самолета MH17 в 2014 году, информирует Reuters.

«Исходя из выводов (международной группы), Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», с помощью которой был сбит MH17», — сказал BBC министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по пути на экстренное заседание правительства.

«Правительство сейчас делает следующий шаг, чтобы возложить ответственность на Россию», — добавил он.

Комиссия заявила, что самолет рейса MH17, следовавший в Куала-Лумпур, был сбит из ракетной установки «Бук» из 53-й бригады ПВО. По данным следствия, установка была вывезена из России на Украину и попала к ополченцам. Машины в конвое, которые сопровождали ракетную систему, «принадлежали российским вооруженным силам», заявил руководитель национального подразделения расследования преступлений полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен (цитата по РБК).

В объединенную следственную группу входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.