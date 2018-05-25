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Скандальным телефонным хулиганам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным общественности под псевдонимами Вован и Лексус, удалось дозвониться до министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Глава внешнеполитического ведомства, полагая, что он общается с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заверил своего собеседника в том, что Лондон продолжит противодействовать РФ.

"Я боюсь, что Россия, судя по всему, неспособна воздержаться от враждебных действий того или иного рода, и мы должны противостоять им... Полагаю, русским очень важно знать, что Великобритания твердо намерена им противодействовать", - заявил в ходе разговора Джонсон.

"И мы продолжим оказывать давление на некоторых из олигархов из окружения Путина. Думаю, самой действенной мерой стали, помимо санкций за Украину, санкции в отношении таких людей, как господин Дерипаска, и компании "Русал", - подчеркнул он.

Запись разговора пранкеров с Джонсоном появилась в интернете, включая видеохостинг YouTube.

В ходе разговора пранкер от имени Пашиняна рассказал министру иностранных дел Великобритании о своей предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Ранее сообщалось, что эти переговоры прошли в Краснодарском крае 14 мая.

"Мне следует быть во всеоружии. Надеюсь, он меня не отравит там "Новичком", - сказал Джонсону пранкер, говоря о переговорах с Путиным.

В ответ на это Джонсон подчеркнул важность "не развязывать новую холодную войну". "Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Юлию и Сергея Скрипалей "Новичком", - продолжил он.

"Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. Я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России", - добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

Пранкер от имени Пашиняна также поинтересовался у главы МИД королевства, уверен ли он в том, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

"Могу вам сообщить, что... Мы абсолютно уверены, практически на 100%. Мы будем очень рады поделиться с вами дополнительными уликами, которые мы сможем своевременно предоставить", - пообещал Джонсон.

Он также сослался на выводы экспертов ОЗХО, отметив, что они подтверждают версию о причастности России к отравлению в Солсбери. "Это определенно дело рук России... Ни одна другая страна не производит "Новичок". У меня лично нет ни малейших сомнений", - подчеркнул британский дипломат.

На днях посольство РФ в Великобритании раскритиковало заявление министра иностранных дел королевства Бориса Джонсона, который ранее выступил за ужесточение антироссийских санкций и заявил о желании "навалиться на близких людей" президента Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, отечественные дипломаты восприняли слова Джонсона "как продолжение ничем не оправданной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России".

Фото: flickr.com/Inessa2811