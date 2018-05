В мире |

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был задержан по обвинению в изнасиловании женщины, передает CNN со ссылкой на источник.

A source says Harvey Weinstein has been arrested and will face charges he raped one woman and forced another to perform oral sex on him. Follow live updates. https://t.co/B9qxzeD8oK