Россия требует от Британии извинений из-за "дела Скрипалей" (2)

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В мире | 25 мая 2018 года, 21:06

Британия должна принести извинения за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Представитель посольства напомнил, что прошло почти три месяца с тех пор, как британские власти выдвинули против России серьезные обвинения. При этом, подчеркнул он, никаких доказательств так и не было предъявлено.

Первого мая советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых.

"Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить", — отметил собеседник агентства.

Он также призвал Лондон ответить на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию пострадавших в Солсбери.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
???4 минуты назад
А кто что доказал ? Формулировка обвинения - "виноваты , потому что больше некому " годится только для неграмотных и дремучих дикарей . Если вы себя к ним относите , то комментарии исчерпаны .
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Patriot11 минут назад
Atvainoties par to, ka krievi Lielbritànijà organizè teroristiskus aktus?
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