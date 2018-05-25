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Ракета, сбившая малайзийский Boeing на востоке Украины, не принадлежала России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет, конечно. Повторяю там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", — сказал Путина на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос, принадлежала ли ракета, которая сбила малайзийский Boeing, России.

Накануне международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за инцидент с самолетом рейса MH17 над Украиной и оказать всю необходимую помощь расследованию.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.