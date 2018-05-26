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В пятницу, в средней школе в американском штате Индиана произошла стрельба, сообщает полиция.

Как сообщил сотрудник полиции штата по вопросам общественной информации Джон Перрин, в результате инцидента в городе Ноблсвил пострадали два человека – учитель и школьник. Они были госпитализированы.

Полиции удалось задержать стрелка, которым оказался молодой человек из числа учащихся.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти, по данным очевидцев, молодой человек остался после урока поговорить с учителем естествознания, вышел из класса и вернулся уже с пистолетами, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что преподаватель попытался вырвать оружие у студента и повалил его на землю. На данный момент нападавший находится под арестом.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе в результате стрельбы в средней школе в американском городе Санта Фе погибли десять человек и еще десять получили ранения.

Фото: flickr.com