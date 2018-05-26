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В Третьяковской галерее мужчина повредил картину художника Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На место происшествия выехали полицейские. Они задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждения.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

В музее рассказали, что 25 мая в 20.55 по московскому времени (одинаково с латвийским временем), прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали", — сказали в пресс-службе.

После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы – извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея, отметили в пресс-службе.

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий – проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", — добавили в музее.

Картину под названием "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", также известное как "Иван Грозный убивает своего сына", Репин создал в 1883-1885 годах. Впервые ее показали публике в 1885 году.

Еще при жизни художника она пострадала от вандализма — 16 января 1913 года молодой иконописец, старообрядец Абрам Балашов, сын крупного мебельного фабриканта, в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом.

Тогда сильно пострадали лица изображенных, и Репину пришлось практически воссоздать их заново.

Фото: artpoisk.info