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Представители экспертно-журналистской группы Bellingcat в пятницу, 25 мая, назвали второго человека, предположительно причастного к крушению "Боинга-777" малайзийских авиалиний над территорией Донбасса 17 июля 2014 года.

По версии группы, им является Олег Владимирович Иванников, офицер ГРУ. По сведениям экспертов, Иванников участвовал в переброске в Украину установки "Бук", из которой был сбит самолет с 298 пассажирами и членами экипажа, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Позывные Иванникова - "Орион". Ранее он занимал пост министра обороны Южной Осетии.

Накануне, 24 мая, представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием обстоятельств крушения, заявили, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

Как сообщил глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, JIT тщательно изучила все имеющиеся фото и видео "Бука".

"Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, - заявил Паулиссен. - На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "Бука".

Тем временем Минобороны РФ назвало новое расследование группы Bellingcat домыслами, основанными на "старом фейке".

В министерстве отмечают, что ознакомились с очередным "вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat <...> о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих".

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованного еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны, которое цитирует ТАСС.

Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то, как заявили в российском военном ведомстве, все они были давно уволены с военной службы, и российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы "улики" псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ. За подобными "доказательствами" даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины", - отметили в Минобороны.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Источники: Deutsche Welle, newsru.com, ТАСС