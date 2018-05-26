Следствие: Boeing-777 над Донбассом сбил "Бук" из Курска (8)

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В мире | 26 мая 2018 года, 13:22

Представители экспертно-журналистской группы Bellingcat в пятницу, 25 мая, назвали второго человека, предположительно причастного к крушению "Боинга-777" малайзийских авиалиний над территорией Донбасса 17 июля 2014 года.

По версии группы, им является Олег Владимирович Иванников, офицер ГРУ. По сведениям экспертов, Иванников участвовал в переброске в Украину установки "Бук", из которой был сбит самолет с 298 пассажирами и членами экипажа, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Позывные Иванникова - "Орион". Ранее он занимал пост министра обороны Южной Осетии.

Накануне, 24 мая, представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием обстоятельств крушения, заявили, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

Как сообщил глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, JIT тщательно изучила все имеющиеся фото и видео "Бука".

"Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, - заявил Паулиссен. - На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "Бука".

Тем временем Минобороны РФ назвало новое расследование группы Bellingcat домыслами, основанными на "старом фейке".

В министерстве отмечают, что ознакомились с очередным "вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat <...> о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих".

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованного еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны, которое цитирует ТАСС.

Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то, как заявили в российском военном ведомстве, все они были давно уволены с военной службы, и российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы "улики" псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ. За подобными "доказательствами" даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины", - отметили в Минобороны.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Источники: Deutsche Welle, newsru.com, ТАСС

Комментарии 8
Светлана43 минуты назад
Насколько я помню, еще в 2014, по горячим следам, Россия предоставила съемки со спутников, которые тогда были признаны следственной комиссией подлинными. Так вот там вокруг этого пассажирского самолета кружил истребитель ВСУ. Который сразу, как Боинг начал падать, благополучно улетел восвояси.
Почему молчок про тот исиребитель?
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ККВ32 минуты назад
Задолбали эти разборки... Какого хрена Украина не закрыла небо над Донбассом??? Если б закрыли не было трагедии и этих разборок....
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Alex38 минут назад
Потому что пилота Волошина красиво "устранили" - самоубийство ,типа депрессия у него ,и свидетелей куча !Прям как с Сашко Билым...
журналистско-экспертная группа ,это чё ,разновидность белых касок ?
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