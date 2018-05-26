В мире |

Мужчина, повредивший полотно Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, заявил, что напал на картину после того, как выпил сто граммов водки и его "накрыло".

Об этом он говорит на видео, которое распространило МВД.

"Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил сто грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — признался он, подтвердив, что нанес удары по картине стойкой.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина приехал из Воронежа.

Напомним, как уже писал Mixnews, ЧП в Третьяковской галерее произошло в пятницу вечером, перед самым закрытием. Один из посетителей прорвался к картине Репина и несколько раз ударил по ней металлическим столбиком ограждения. Стекло разбилось, осколки порезали холст в трех местах на фигуре царевича. От падения сильно пострадала авторская рама.

В пресс-службе Третьяковки отметили, что самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали.

Реставраторы сразу же провели неотложные аварийные работы — извлекли осколки, сняли раму и саму картину и перенесли ее в реставрационную мастерскую. Сейчас они изучают повреждения и вырабатывают программу восстановления произведения.

Фото: кадр из видео МВД России