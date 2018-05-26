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Начальнику кемеровского главка МЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора Григорию Терентьеву предъявили обвинение в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого они проходят по статьям "Халатность" и "Растрата". Также суд принял решение продлить до трех суток срок задержания обвиняемых.

"Суд полагает возможным удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока задержания обвиняемого Мамонтова до 72 часов … то есть до 16.00 (до 12.00 по латвийскому времени) 29 мая", — сказала председатель суда Инна Михайленко.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в торговом центре проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Такую проверку полагалось провести до 18 марта.

Кроме того, Мамонтова подозревают в использовании служебного положения для хищения средств на более чем 1,8 миллиона рублей.

Как позже сообщил представитель прокуратуры в суде, Мамонтов подал рапорт об увольнении.

Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 37 из них — дети.

По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за столетие.

Следствие выяснило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

По уголовному делу задержали и арестовали восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за сигнализацию.

Фото: pixabay.com