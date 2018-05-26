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Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке сообщил об испытаниях российской противоракеты, которой, как полагают американцы, будет оснащен перспективный российский противоракетный комплекс С-500.

Как утверждает источник CNBC в разведслужбах США, противоракета смогла поразить цель на удалении в 480 километров, что на 80 километров дальше, чем все аналогичные пуски в истории.

О том, что Россия разрабатывает такой комплекс, известно уже несколько лет, однако его тактико-технические характеристики, облик и прочие данные остаются строго засекреченными. О разработке новой системы стало известно еще в середине 2000-х годов.

В России утверждают, что аналогом С-500 можно считать американский комплекс Thaad, однако, как утверждают разработчики российской системы - "Алмаз-Антей" - ее характеристики будут выше.

В апреле 2017 года в интервью агентству ТАСС генеральный конструктор системы, заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов сказал, что испытания ракеты для С-500 должны начаться в Казахстане (вероятно, на полигоне Сары-Шаган), поскольку в России на полигоне Капустин Яр есть ограничение в дальности пуска в 100 километров.

При этом в феврале 2018 года в интервью "Интерфаксу" Созинов указал, что у России есть некоторые неудобства в связи с испытанием ракет в "сопредельных государствах".

Про С-500 известно, что это не продолжение линейки С-300 - С-400, а полностью новый, созданный с нуля комплекс с новыми ракетами, новыми радиолокационными средствами, новой вычислительной системой. Базовые режимы работы в С-500 будут автоматическими, то есть вмешательство оператора в процесс управления будет невелико.

Судя по информации, имеющейся в интернете, комплекс С-500 будет способен поражать как баллистические цели, включая боеголовки межконтинентальных ракет, так и аэродинамические - самолеты и крылатые ракеты.

Дальность действия системы, судя по информации в интернете, для перехвата аэродинамических целей составляет 500 (по другим данным - 600) километров, и таким образом, если информация CNBC правдива, то испытанная противоракета по радиусу действия подтвердила заявленные характеристики.

Система будет оснащена и противоракетой для поражения баллистических целей, причем заявляется, что поражать цели она сможет на высотах выше 100 километров, но насколько выше - неизвестно.

Фото: pixabay.com