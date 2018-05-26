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На референдуме в Ирландии большинство ирландцев проголосовали за отмену так называемой Восьмой поправки конституции и легализацию абортов, сообщает газета The Irish Times со ссылкой на данные экзит-поллов. javascript:void(null); Отмечается, что около 68% ирландцев проголосовали за, и лишь 32% выступили против. Большинство противников абортов оказалось в возрастной категории от 50 до 64 лет, которых было 37%. А среди молодежи, в частности в возрасте от 18 до 24 лет, подавляющее большинство (87%) высказалось за легализацию абортов.

Референдум состоялся в пятницу, 25 мая. Сообщается, что официальные результаты референдума объявят в сегодня, 26 мая.

Ирландия — одна из самых консервативных стран Европы, в которой до сих пор запрещены аборты. Это предусмотрено Восьмой поправкой к конституции, которая была принята на референдуме в 1983 году. В виде исключения их разрешено делать лишь в случае онкозаболевания или внематочной беременности.

Фото: flickr.com