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Лидеры КНДР и Южной Кореи провели в субботу встречу, о которой не сообщалось заранее. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне Корейского полуострова на границе двух стран.

Эта вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Первая встреча состоялась в конце апреля.

"Два лидера повели откровенный обмен мнениями для того, чтобы осуществить декларацию 27 апреля и успешно провести саммит Северной Кореи и США", — сообщил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

Он уточнил, что, согласно двусторонней договоренности, президент Мун Чжэ Ин объявит о результатах встречи в воскресенье в 10:00 (04:00 по латвийскому времени).

Напомним, в конце апреля состоялся первый за десять лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Источники: РИА Новости, BBC