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Группа людей в черном и в масках начала громить витрины и забрасывать палками полицейских во время массовой акции протеста в Париже против политики президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация началась около 15:00 (около 16:00 по латвийскому времени). Сначала она проходила спокойно, однако спустя более часа к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черном.

Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. По последним данным, задержаны 32 человека.

"Спустя час после начала демонстрации в полиции сообщили о задержании 32 человек, в частности за ношение оружия, агрессивную деятельность или участие в группах с целью организовать насилие", — сообщает телеканал BFMTV.

Хулиганы также расписывали краской стены и стекла близлежащих зданий. В одну из женщин, которая пыталась снимать происходящее на телефон, начали бросать пустые бутылки.

Также некоторые радикалы попытались захватить банк. Стражи порядка подавили их сопротивление, однако в результате столкновений семь сотрудников полиции получили легкие ранения.

"Верно, что группа радикалов Black Bloc в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам Black Bloc был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения", — заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в эфире телеканала BFMTV.

Как сообщил крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда"), в акциях протеста против политики Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек. В парижской акции, по разным оценкам, участвовали от 21 до 80 тысяч человек.

Массовые акции протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.

Демонстрации в Париже довольно часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Группы людей, одетых в черное и скрывающих лица масками, бьют витрины магазинов и провоцируют силы правопорядка.

Фото: twitter.com/BFMTV