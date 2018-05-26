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Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее оценивается более чем в 500 тысяч рублей (6933 евро-прим.Mixnews), сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей", — говорится в постановлении судьи.

Испортивший полотно вандал был задержан. Им оказался житель Воронежа Игорь Подпорин. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в несколько миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет.

Подозреваемый признался, что находился в состоянии алкогольного обвинения.

"Приехал посмотреть на нее [на картину - прим.Mixnews]. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил сто грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — признался он, подтвердив, что нанес удары по картине стойкой.

Тем временем как рассказал его адвокат, мужчина не пояснил своих мотивов.

"Да он сам ничего не понимает", — ответил юрист на вопрос, чем его подзащитный объясняет свои действия.

На вопрос о признании Игорем Подпориным вины адвокат только напомнил, что того задержали на месте преступления.

"Мы будем просить избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде", — добавил защитник.

Напомним, как уже писал Mixnews, 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием Третьяковской галереи, один из последних посетителей прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь сотрудников галереи, проводивших осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.

От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали.

Фото: pixabay.com