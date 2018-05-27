The Telegraph: Великобритания пытается секретно остаться в Евросоюзе (4)
Британские евроскептики заподозрили правительство страны в планах "секретно" остаться в Европейском союзе, пишет газета The Telegraph. На эти мысли их натолкнуло решение правительства выделить избирательной комиссии £829 тыс. (более 947 тыс. евро) на "деятельность, связанную с выборами в Европарламент в 2019 году".
Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого — 29 марта. Издание считает, что финансирование избирательной кампании в Европарламент свидетельствует о подготовке к тому, что Великобритания так и не выйдет из Евросоюза.
В избирательной комиссии пояснили, что средства выделены в качестве меры предосторожности, чтобы она могла выполнить свои функции в том маловероятном случае, если эти выборы все-таки пройдут на территории страны. Кроме того, на эти деньги комиссия может осуществлять свои уставные функции, в том числе "предоставление консультаций и рекомендаций для политических партий и кандидатов", а также "советы и рекомендации для сотрудников по качественному проведению опросов".
Фото: pixabay.com
Получится?,не знаю.
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Какое там секретно?
Да они стоят на коленях и плачут чтобы их только не выперли из Евросоюза, и при этом пытаются доказать своему собственному народу, что в Британии ослепительная демократия, при которой желание голосовавших за выход имеет какое-то значение. :)